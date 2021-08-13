ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции в Физули и Шуше – минобороны

Политика 13 августа 2021 11:26 (UTC+04:00)
ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции в Физули и Шуше – минобороны

БАКУ /Trend/ - 12 августа, в 21:26, подразделения вооруженных сил Армении с позиций в населенном пункте Хазинавар Горисского района подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Гарыгышлаг Лачинского района, передает в пятницу Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

"13 августа, с 02:30, из стрелкового оружия подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в населенных пунктах Юхары Вейселли Физулинского и Сыгнах Ходжалинского районов и в окрестностях города Шуша. Огонь в этих направлениях велся незаконными армянскими вооруженными отрядами, находящимися на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы.

Погибших и раненых среди личного состава азербайджанской армии нет. Оперативная обстановка контролируется подразделениями наших войск", - говорится в сообщении.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Супруга против развода, что делать…
Супруга против развода, что делать…
Как подать на алименты?
Как подать на алименты?
Налог на недвижимость: платить или нет?
Налог на недвижимость: платить или нет?
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Туркменский госконцерн объявил тендер на закупку материально-технических ресурсов Тендеры 11:45
Назван срок завершения строительства дополнительного участка железной дороги в Анкаре (Эксклюзив) Турция 11:36
Boston Consulting Group заинтересована в развитии сотрудничества с АО «Узбекнефтегаз» Бизнес 11:32
ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции в Физули и Шуше – минобороны Политика 11:26
Казахстанское предприятие закупит автозапчасти Тендеры 11:20
В Азербайджане сборы по добровольному страхованию имущества от огня и других рисков выросли наполовину Финансы 11:18
Азербайджанская E-PUL выпустит обновленное мобильное приложение Экономика 11:16
Крупные НПЗ Узбекистана увеличили производство автобензина Энергетика 11:00
«Лаборатория Касперского» признана чемпионом по результатам глобального исследования Canalys Общество 10:55
Развитие национального антивирусного ПО Азербайджана будет продолжено на "облачных" технологиях ИКТ 10:48
Азербайджанская нефть подорожала Финансы 10:44
Рынок коммерческой недвижимости в Баку дорожает Бизнес 10:37
В Грузии предложили сделать платными тесты на COVID-19 Грузия 10:34
Международные резервы Нацбанка Грузии сократились более чем на $45 млн Финансы 10:17
Минздрав Туркменистана объявил тендер на закупку медоборудования Тендеры 09:57
В Азербайджане сократилось кредитование сферы промышленности и производства Финансы 09:44
Lufthansa возобновила полеты в Баку (ФОТО) Экономика 09:43
Азербайджан сократил импорт готовой одежды из Турции Турция 09:35
PASHA Life и Израильско-Азербайджанская торгово-промышленная палата подписали Соглашение о сотрудничестве по реализации будущих совместных инициатив Экономика 09:31
Обнародованы перевозки автомобилей между турецким портом Ташуджу и ливанским Триполи Турция 09:22
Обнародованы перевозки автомобилей между турецким портом Мерсин и саудовской Джиддой Турция 09:18
Наблюдается постепенное восстановление экономической активности в реальном секторе Казахстана Финансы 09:04
Лига конференций УЕФА: определились следующие соперники "Карабаха" и "Нефтчи" Общество 09:02
Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировали на северо-западе Китая Другие страны 08:53
Свыше 7,7 тыс. заболевших коронавирусом выявлены в Казахстане Казахстан 08:41
Численность наемных работников в Азербайджане снизилась Финансы 08:30
Вице-президента Samsung освободили из тюрьмы условно-досрочно Другие страны 08:18
Туркменистан увеличивает импорт химпродуктов из Турции Туркменистан 08:00
Австрия организует торговую миссию в Азербайджан - министерство Энергетика 08:00
Регулятор США одобрил третью дозу вакцины для лиц с ослабленным иммунитетом США 07:45
Канада направит спецназ для эвакуации своего посольства в Афганистане Другие страны 07:27
Грузия увеличила импорт стали из Турции Турция 07:00
Месси: «Реалу» и «Барселоне» будет тяжело Спорт 06:31
Почти 3 млн жителей Японии получили предписание эвакуироваться из-за ливней (Обновлено) Другие страны 06:10
Невиновного освободили после 51 года в тюрьме США 05:51
Не менее 21 человека погибли из-за наводнений в провинции Хубэй Другие страны 05:25
У коронавируса обнаружили «ахиллесову пяту» В мире 05:02
В США впервые с 1790 года зафиксировали сокращение белого населения США 04:39
В Facebook отложили возвращение сотрудников в США в офисы до 2022 года США 03:53
Блинкен и Остин заявили Гани, что США продолжают заботиться о безопасности Афганистана США 03:34
Армия Египта уничтожила 13 боевиков в центральной и северной частях Синая Арабские страны 03:15
Adidas подписал соглашение о продаже Reebok за $2,4 млрд В мире 02:44
При взрыве в автобусе в Воронеже пострадали 18 человек (Обновлено) Россия 02:30
Великобритания направит в Афганистан 600 военных для содействия эвакуации своих граждан Европа 02:05
ЕС призвал талибов прекратить наступление и начать переговоры Европа 01:35
В Плимуте на юго-западе Великобритании произошел инцидент со стрельбой Европа 01:16
Туркменистан может принять участие в саммите ШОС Туркменистан 00:55
ВОЗ намерена провести дополнительные исследования происхождения коронавируса Другие страны 00:45
Израиль и Марокко договорились открыть посольства в течение нескольких месяцев Израиль 00:29
Чехия оказывает поддержку Грузии в совершенствовании транспортной инфраструктуры Транспорт 00:01
Грузия анонсировала рекордный экспорт персиков и яблок Бизнес 12 августа 23:53
Состоялся телефонный разговор глав МИД Казахстана и Туркменистана Казахстан 12 августа 23:48
США дополнительно направят около 3 тыс. военнослужащих в Афганистан в ближайшие 48 часов США 12 августа 23:42
Президент Казахстана совершит государственный визит в Республику Корея Казахстан 12 августа 23:33
В Азербайджане объявлены результаты экзаменов, проведенных 11 августа Общество 12 августа 23:33
В Азербайджане объявлены результаты конкурса на плановые места в магистратуру Общество 12 августа 23:17
Землетрясение магнитудой 7,6 произошло в Атлантическом океане Другие страны 12 августа 23:14
Генсек ООН обеспокоен ситуацией в Афганистане Другие страны 12 августа 23:00
Позиции азербайджанской армии в Нахчыванском и Гедабекском направлениях подверглись обстрелу – Минобороны Политика 12 августа 22:35
В результате наводнений в Турции погибли 17 человек - Эрдоган Турция 12 августа 22:09
В Азербайджане платежи иностранцев посредством банковских карт выросли более чем вдвое Финансы 12 августа 22:07
Лига конференций: «Карабах» победил AEL и вышел в плей-офф Общество 12 августа 22:06
США приветствуют позицию Азербайджана в отношении домашнего насилия Общество 12 августа 21:48
400 промышленных предприятий возобновили производство в Иране с середины марта Экономика 12 августа 21:42
Туркменистан провёл конференцию по многостороннему партнёрству на Каспии Туркменистан 12 августа 21:21
Ромелу Лукаку второй раз перешел в "Челси" Спорт 12 августа 21:18
С сентября в Грузии некоторые учреждения могут допускать только вакцинированных граждан или граждан с отрицательным результатом теста Грузия 12 августа 21:16
Армения должна отказаться от деструктивной позиции в вопросе определения границ – азербайджанский депутат Политика 12 августа 20:49
В Турции заявили, что взяли под контроль все лесные пожары в стране Турция 12 августа 20:43
Музыка для всех – в Баку рассказали, как расширить кругозор (ФОТО) Культура 12 августа 18:47
Подразделения МЧС Азербайджана продолжают борьбу с лесными пожарами в Турции и в ночное время (ФОТО/ВИДЕО) Азербайджан 12 августа 18:17
Филиал российской компании в Туркменистане объявил тендер на ремонт труб Тендеры 12 августа 18:08
Власти Грузии объявили о введении новых ограничений в связи с COVID-19 Грузия 12 августа 18:06
Российский Оренбург многократно увеличил экспорт продукции в Азербайджан Экономика 12 августа 18:02
Определен размер денежного вознаграждения Национального олимпийского комитета Азербайджана для призеров Олимпиады в Токио и их тренеров Политика 12 августа 17:57
Сборы по добровольному страхованию ответственности работодателя в Азербайджане выросли за год Финансы 12 августа 17:53
В крупнейшем порту Грузии наблюдается снижение грузооборота Бизнес 12 августа 17:50
Вырос товарооборот России с Азербайджаном Бизнес 12 августа 17:44
Туркменское агентство продлевает тендер на строительство аэропорта Тендеры 12 августа 17:44
Вакцинация от COVID-19 не рекомендуется больным с острой почечной недостаточностью - азербайджанский врач Общество 12 августа 17:39
12-ая Министерская конференция ВТО пройдет под председательством Казахстана Казахстан 12 августа 17:38
Завод традиционных вин в Кахетии завершил прошлый год с убытком Бизнес 12 августа 17:36
В I полугодии 2021 г. экспорт ненефтяной продукции Азербайджана в Италию превысил 35% от всего объема Экономика 12 августа 17:10
Ряд принявших участие в Олимпиаде в Токио азербайджанских спортсменов и их тренеры награждены орденами и медалями Политика 12 августа 17:07
Пять тренеров Национальной олимпийской команды Азербайджана награждены "Почетным дипломом Президента" - Распоряжение Политика 12 августа 16:57
Определились размеры вознаграждений для азербайджанских спортсменов и их тренеров за высокие результаты на Олимпиаде в Токио Политика 12 августа 16:51
Ненефтяные доходы госбюджета Азербайджана выросли в I полугодии Финансы 12 августа 16:47
Наибольший вред от коронавируса – возникновение острой почечной недостаточности – азербайджанский врач Общество 12 августа 16:47
В Азербайджане создается Карабахское главное региональное управление архитектуры и градостроительства – Указ Политика 12 августа 16:34
В Баку проходит заключительная конференция по планированию международных учений Üç Qardaş - 2021 Политика 12 августа 16:23
В Азербайджане проведена встреча с молодежью на тему «Постпандемические реалии и молодые предприниматели: текущая ситуация и перспективы» (ФОТО) Экономика 12 августа 16:14
Международному аэропорту в Гяндже присвоен новый код IATA Транспорт 12 августа 16:12
Создается временный реестр построек на освобожденных территориях Азербайджана – Указ Политика 12 августа 16:10
Азербайджанский Джиртдан стал героем "Машиных сказок" в России (ФОТО/ВИДЕО) Интересное 12 августа 16:10
Иран наращивает импорт турецкой стали Турция 12 августа 15:58
ОПЕК снизила прогнозы по добыче жидких углеводородов в Азербайджане Энергетика 12 августа 15:56
Региональные подразделения налоговых органов Азербайджана перевыполнили прогноз на 19,1% Финансы 12 августа 15:51
В Грузии выявлено более 5 тыс. новых случаев инфицирования коронавирусом Грузия 12 августа 15:38
МИД Азербайджана ответил на заявление армянской стороны Политика 12 августа 15:32
«Уральские авиалинии» начнут летать из Перми в Азербайджан Транспорт 12 августа 15:27
Все новости