ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции в Физули и Шуше – минобороны

БАКУ /Trend/ - 12 августа, в 21:26, подразделения вооруженных сил Армении с позиций в населенном пункте Хазинавар Горисского района подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Гарыгышлаг Лачинского района, передает в пятницу Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

"13 августа, с 02:30, из стрелкового оружия подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в населенных пунктах Юхары Вейселли Физулинского и Сыгнах Ходжалинского районов и в окрестностях города Шуша. Огонь в этих направлениях велся незаконными армянскими вооруженными отрядами, находящимися на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы.

Погибших и раненых среди личного состава азербайджанской армии нет. Оперативная обстановка контролируется подразделениями наших войск", - говорится в сообщении.