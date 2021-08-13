Вновь подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии на нахчыванском направлении

БАКУ /Trend/ - 13 августа, с 09:35, подразделения вооруженных сил Армении с позиций в населенном пункте Араздейен Ведийского района подвергли обстрелу из оружия разного калибра позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Гейдарабад Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики.

Как передает в пятницу Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана, потерь среди личного состава азербайджанской армии нет.

Оперативная обстановка контролируется подразделениями наших войск.