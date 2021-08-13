Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу направил Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану письмо с соболезнованиями в связи с человеческими жертвами в результате селей.

"Уважаемый господин Президент,

Дорогой Брат,

Крайне опечален известием о человеческих жертвах и разрушениях в результате катастрофического наводнения, произошедшего в Кастамону, Синопе и Бартыне.

В связи с этой трагедией от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, братскому народу Турции, желаю исцеления раненым и пострадавшим.

Аллах рехмет элясин!" - говорится в письме.