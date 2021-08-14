Будет подготовлен герб города Агдам

БАКУ /Trend/ - Специальное представительство Президента Азербайджана в освобожденной от оккупации части Агдамского района, включая город Агдам, распространило сообщение о подготовке герба города Агдам.

Как передает в субботу Trend, в сообщении говорится:

"Дорогие граждане и азербайджанцы мира!

Под руководством Президента Азербайджана, победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева наша отважная армия освободила от почти 30-летней оккупации древние азербайджанские земли, и наш народ воссоединился со своими родными краями. Благодаря целенаправленной внутренней и внешней политике, мудрости Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, беспримерному мужеству бесстрашных героев победоносной азербайджанской армии, после 28 лет оккупации, в соответствии с положениями трехстороннего заявления от 10 ноября, Армения 20 ноября 2020 года была вынуждена вывести свои оккупационные силы из Агдама. Во время оккупации враг разграбил наши земли, превратил их в руины. Древнему и богатому культурному и историческому наследию, биоэкологическому разнообразию и экономике Карабаха нанесен колоссальный ущерб, участки вдоль бывшей линии соприкосновения, в особенности в освобожденной части Агдамского района, загрязнены десятками тысяч противопехотных и противотанковых мин, неразорвавшихся боеприпасов.

В рамках мер, принимаемых мер по обеспечению осуществления в соответствии с установленными целями восстановительно-реконструкционных работ в освобожденной части Агдамского района, очень важна подготовка герба города Агдам. Принимая это во внимание, специальное представительство Президента Азербайджана в освобожденной от оккупации части Агдамского района, включая город Агдам, призывает граждан страны и азербайджанцев всего мира оказать поддержку этой работе.

Граждане Азербайджана и азербайджанцы мира могут отправить предлагаемые проекты герба города Агдам на электронный адрес [email protected] до 15 сентября 2021 года.

Требования к подготовке герба:

1. При подготовке герба необходимо обозначить то, что Агдам относится к Карабаху, являющемуся неотъемлемой частью Азербайджана, должны быть обозначены далекое прошлое, недавние (современные) исторические события, культурные особенности города и региона, эскиз должен быть составлен в соответствии с требованиями геральдики.

2. Проектные предложения необходимо отправить на электронный адрес [email protected] не позднее 15 сентября 2021 года.

3. Эскиз должен быть отправлен в соответствии со следующими требованиями:

а) он должен быть включен в файл Microsoft Word (.docx или .doc);

б) все элементы герба - общая форма, символы и знаки, цвета - должны быть описаны и объяснены в письменной форме в том же файле Microsoft Word (.docx или .doc);

в) в файле Microsoft Word (.docx или .doc) должны быть указаны имя, фамилия и контактный телефон автора.

4. При отправке электронного письма в графе тема следует указать "Эскиз герба города Агдам".

(Перевод: Турал Гараджаев)