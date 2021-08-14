МИД Азербайджана поздравил Пакистан с Днем независимости
БАКУ /Trend/ - МИД Азербайджана поздравил Пакистан с Днем независимости.
Об этом Trend сообщает в субботу со ссылкой на официальную страницу МИД в Twitter.
"Сердечно поздравляем братский народ и правительство Пакистана с Днем независимости страны", - говорится в сообщении министерства.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
В Израиле предложили понизить минимальный возраст для вакцинации третьей дозой прививки от коронавируса
Лента новостей
Президент Ильхам Алиев: В рамках переговорного процесса Армения постоянно совершала против нас различные провокации
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан, начав освободительную войну, освободил свои исторические земли от оккупантов
Мы находимся сегодня в Агдаме, и это непередаваемые чувства - председатель общественного объединения "Ирели"
В Азербайджане объявлены итоги выбора вакансий по ряду предметов конкурса по трудоустройству учителей
Азербайджан и Кыргызстан планируют провести заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству
Граждане, получающие поддельный сертификат о вакцинации, также несут ответственность - минздрав Азербайджана
В передовых частях ПВО Отдельной общевойсковой армии Нахчывана проходят тактико-специальные учения (ФОТО/ВИДЕО)
Полный иммунитет формируется через шесть недель после получения первой дозы вакцины от COVID-19 - азербайджанский врач
В Узбекистане реализуется 22 инвестиционных проекта в сфере развития системы питьевого водоснабжения и канализации
Кыргызстан и Австрия достигли договоренности о сотрудничестве путем передачи знаний, примеров успешной практики