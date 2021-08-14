БАКУ /Trend/ - МИД Азербайджана поздравил Пакистан с Днем независимости.

Об этом Trend сообщает в субботу со ссылкой на официальную страницу МИД в Twitter.

"Сердечно поздравляем братский народ и правительство Пакистана с Днем независимости страны", - говорится в сообщении министерства.