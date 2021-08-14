Президент Азербайджана: Мы достойно вели войну и соблюдали все правила войны

Политика 14 августа 2021 21:12 (UTC+04:00)
Президент Азербайджана: Мы достойно вели войну и соблюдали все правила войны

БАКУ /Trend/ - В период Второй Карабахской войны Армения с первых дней стала терпеть поражение на поле боя. В течение 44 дней мы каждый день шли вперед, ни дня не отступали. Не отступали даже с целью маневрирования.

Как сообщает Trend, об этом сказал Президент Ильхам Алиев в интервью телеканалу CNN Turk.

Отметив, что Армения же, осознав уже свое неизбежное поражение, для того, чтобы остановить нас и нанести большой вред гражданскому населению, постоянно подвергала обстрелам наши города и села баллистическими ракетами, из артиллерийских установок, глава государства сказал: «В результате этого погибли более 100 гражданских лиц, в том числе женщины и дети. Эти видеокадры имеются. Они ежедневно обстреливали Гянджу, Барду, Агдам, Геранбой, Нафталан, Тертер, Физули и другие наши регионы».

«На город Тертер – это не такой уж большой город – упало около 20 тысяч ракет. Но они не смогли сломить волю азербайджанского народа. Даже люди, потерявшие своих родных, близких, родственников, говорили: мы должны идти только вперед. То есть, это нечеловеческое поведение армян не принесло им никакой пользы, просто они в очередной раз показали себя перед миром как варвары. Мы же не ответили на это, поэтому среди гражданского населения на армянской стороне потери очень небольшие, примерно 30 человек, и подавляющее большинство их - это те, кто участвовал в войне. Эти видеокадры тоже имеются. Мы видели, что рядом с некоторыми артиллерийскими установками находились и гражданские лица. И естественно, когда наши снаряды туда попадали, они тоже погибали. В Карабахском регионе – в местах, которые находились под оккупацией армян, и там, где они жили, никаких разрушений не было. То есть, это еще раз показывает, что мы достойно вели войну и соблюдали все правила войны», - добавил Президент Ильхам Алиев.

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