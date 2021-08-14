Президент Азербайджана: Нам не нужна новая война
БАКУ /Trend/ - Мы уже выполнили свою историческую миссию. Нам не нужна новая война.
Как сообщает Trend, об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал в интервью каналу CNN Turk.
Глава государства также отметил: «Армян, которые живут на территории, находящейся под контролем российской миротворческой миссии, мы считаем сбившимися с пути гражданами Азербайджана. Их не так много. Согласно точной информации, менее 25 тысяч. Конечно, они также должны интегрироваться в азербайджанское общество».
Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что Азербайджан - многонациональная, многоконфессиональная страна, здесь живут многие народы, живут как единая семья, в том числе живут и армяне. Сегодня в Баку есть и армяне.
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