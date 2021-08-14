Президент Азербайджана: Армяне, живущие в Ханкенди и прилегающих селах, должны быть интегрированы в наше общество

БАКУ /Trend/ - Сегодня армяне, живущие в Ханкенди и прилегающих селах, должны быть интегрированы в наше общество, для них это создаст еще большие возможности.

Как сообщает Trend, об этом сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в интервью телеканалу CNN Turk.

Подчеркнув, что армянская церковь в Баку отремонтирована, глава государства сказал: «Она расположена в центре города. И если кто-то туда пойдет, то увидит, что там хранится около 5 тысяч армянских книг. Но что они сделали с нашими мечетями? Для сравнения скажу, что они разрушили более 60 тысяч наших мечетей. Поэтому сегодня армяне, живущие в Ханкенди и прилегающих селах, обязательно должны быть интегрированы в наше общество, для них это создаст еще большие возможности».

Президент Ильхам Алиев отметил, что в целом, на Южном Кавказе должны быть предприняты первичные шаги для налаживания трехсторонних связей между Азербайджаном, Грузией и Арменией. «Мы к этому готовы», - подчеркнул глава государства.