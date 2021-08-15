Позиции азербайджанской армии в Нахчыванском направлении подверглись обстрелу
БАКУ /Trend/ - 15 августа, с 12:00 до 12:30, подразделения вооруженных сил Армении с позиций в населенном пункте Араздейен Ведийского района периодически подвергали обстрелу из снайперских винтовок, автоматов и пулеметов позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Гейдарабад Садаракского района Нахчыванской АР, сообщает Trend со ссылкой на Минобороны Азербайджана.
Потерь среди личного состава азербайджанской армии нет.
Оперативная обстановка контролируется подразделениями наших войск.
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