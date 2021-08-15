Миротворческое подразделение Азербайджана продолжает нести службу в Афганистане – Минобороны
БАКУ /Trend/ - Миротворческое подразделение азербайджанской армии, состоящее из 120 человек, продолжает исполнять свои служебные обязанности вместе с силами братской Турции с целью обеспечения безопасности Кабульского международного аэропорта в Афганистане.
Как сообщили Trend в Министерстве обороны Азербайджана, ведомство находится в постоянном контакте с нашими миротворцами. Отмечается, что морально-психологическое состояние личного состава находится на высоком уровне.
Оперативная ситуация находится под пристальным наблюдением в координации с братской Турцией.
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