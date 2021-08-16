Позиции Азербайджанской армии в очередной раз подверглись обстрелу - минобороны

БАКУ /Trend/ - 15 августа, с 19:00 до 19:25, подразделения вооруженных сил Армении с позиций в населенном пункте Зеркенд Басаркечярского района периодически подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Йцхары Айрым Кельбаджарского района.

Как сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Азербайджана, кроме этого, с 20:37 до 20:40, незаконные вооруженные формирования, находящиеся на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, со стороны населенных пунктов Мухтаркенд и Гайбалы периодически подвергали обстрелу из автоматов и пулеметов позиции подразделения азербайджанской армии, расположенной в окрестностях города Шуша.

Противник был подавлен ответным огнем.

Среди личного состава азербайджанской армии погибших и раненых нет.

Оперативная обстановка находится под контролем наших подразделений.