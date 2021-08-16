Вопрос открытия Зангезурского коридора продиктован новой реальностью - азербайджанский депутат

БАКУ /Trend/ - Азербайджан, одержав победу в 44-дневной Отечественной войне, создал новую реальность в регионе, которая актуализирует вопрос открытия Зангезурского коридора, сказал в понедельник Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Вугар Искендеров.

Как заявил в своем интервью телеканалу CNN Türk Президент Ильхам Алиев, открытие дорог, создание Зангезурского коридора, возобновление торговых связей, то есть восстановление мира на Южном Кавказе, отвечает интересам Азербайджана, сказал депутат.

«Как отметил глава государства, это отвечает и интересам Армении, потому что она может наладить железнодорожное сообщение и с Ираном, и с Россией. И если Армения хочет нормально развиваться, то должна выполнить свои обязательства в рамках трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года», - сказал Искендеров.

По словам депутата, открытие этого коридора будет служить новым целям.

«Как отметил в своем интервью Президент Ильхам Алиев, открытие этого коридора служит многим целям: «Азербайджан соединится с Турцией новым транспортным проектом».

Зангезурский коридор станет вторым направлением после железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, которое соединит две страны. Для Азербайджана появятся новые возможности. Более того, Азербайджан будет соединен железной дорогой с Нахчыванской АР. Также Азербайджан требует, чтобы в Западном Зангезуре, в Мегри, который находится под контролем Армении, была построена автомобильная дорога, поскольку для полноценной работы Зангезурского коридора должны быть созданы как железнодорожная, так и автомобильная дороги», - сказал Искендеров.

По его мнению, открытие Зангезурского коридора, которое поддерживает и ЕС, создаст новые возможности и для стран региона.

«Поэтому у Армении нет иного выхода, кроме как предпринять шаги в соответствии со сложившимися реалиями. То есть Армения, не теряя времени, должна подписать мирный договор с Азербайджаном и признать его территориальную целостность, признанную мировым сообществом», - сказал Искендеров.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)