ВС Армении обстреливают позиции азербайджанской армии на нахчыванском направлении – минобороны

БАКУ /Trend/ - Вооруженные силы Армении обстреливают позиции азербайджанской армии на нахчыванском направлении, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

16 августа, с 09:30, подразделения вооруженных сил Армении с позиций в населенном пункте Араздейен Ведийского района обстреливают из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Гейдарабад Садаракского района Нахчыванской АР.

Среди личного состава азербайджанской армии потерь нет.

Подразделения ВС Азербайджана контролируют оперативную обстановку.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)