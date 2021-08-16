ВС Армении обстреливают позиции азербайджанской армии на нахчыванском направлении – минобороны (версия 2)
(первая версия в 10:41)
БАКУ /Trend/ - Вооруженные силы Армении обстреливают позиции азербайджанской армии на нахчыванском направлении, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.
16 августа, с 09:30, подразделения вооруженных сил Армении с позиций в населенном пункте Араздейен Ведийского района обстреливают из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Гейдарабад Садаракского района Нахчыванской АР.
Среди личного состава азербайджанской армии потерь нет.
Подразделения ВС Азербайджана контролируют оперативную обстановку.
(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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