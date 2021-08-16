Распространенная Арменией информация о гибели азербайджанского военнослужащего в районе Гарагеля не соответствует действительности – минобороны
БАКУ /Trend/ - Распространенная Арменией информация о гибели одного азербайджанского военнослужащего в районе Гарагеля не соответствует действительности, сообщает в понедельник,Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.
"Информация, распространенная армянской стороной о том, что якобы подразделения азербайджанской армии совершили провокацию в районе Гарагеля в направлении государственной границы, и о гибели одного азербайджанского военнослужащего не соответствует действительности. Противоположная сторона, распространяя подобную недостоверную информацию, пытается таким образом обосновать свои будущие диверсии", - говорится в сообщении.
(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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Распространенная Арменией информация о гибели азербайджанского военнослужащего в районе Гарагеля не соответствует действительности – минобороны
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