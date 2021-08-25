Натали Гуле: Мехрибан Алиева вносит неоценимый вклад в развитие искусства, мультикультурализма и межрелигиозного диалога в Азербайджане и за его пределами

БАКУ /Trend/ - Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева вносит неоценимый вклад в развитие искусства, мультикультурализма и межрелигиозного диалога в стране и за ее пределами. Об этом сказала Trend французский сенатор, член Международного центра Низами Гянджеви Натали Гуле.

Натали Гуле особо подчеркнула роль Фонда Гейдара Алиева, возглавляемого Мехрибан Алиевой, в сохранении религиозного наследия во многих странах мира, в том числе во Франции, Ватикане. В качестве примера сенатор привела проекты, реализованные Фондом и являющиеся блестящим воплощением диалога между исламским и христианским миром.

Фонд Гейдара Алиева осуществил реставрацию двух включенных в Список всемирного наследия памятников, выставленных в парке Версальского дворца в Париже. Фонд Гейдара Алиева также сыграл значимую роль в создании в парижском музее Лувр новых залов, посвященных исламскому искусству. Фонд Гейдара Алиева оказал поддержку в реставрации семи французских церквей, относящихся к X-XII векам, в населенных пунктах Сантийи, Френе-о-Соваж, Сан-Илер ля Жерар, Танвиль, Куржуст, Ревойон и Мал департамента Орн. Еще один важный проект - реставрация пяти витражей Страсбургского Кафедрального собора, относящихся к XIV веку. Кроме того, Фонд Гейдара Алиева провел реставрационные работы в катакомбах Святого Себастьяна в Ватикане и барельефа «Встреча Папы Римского Льва I и императора гуннов Аттилы» в Базилике Собора Святого Петра. Более того, катакомбы Святых Марчеллино и Пьетро были отреставрированы в рамках «Двустороннего соглашения о реставрации римских катакомб», подписанного между Фондом Гейдара Алиева и Святым престолом.

"Фонд Гейдара Алиева проделал грандиозную работу по сохранению всемирного наследия и укреплению культурной дипломатии. Надеюсь, что эта работа будет продолжена. Чрезвычайно тронута вручением мне премии «Гызыл чинар» Фонда Гейдара Алиева за информирование мирового сообщества о реалиях Азербайджана и активное участие в проектах, реализуемых фондом во Франции. Велика роль Мехрибан Алиевой в донесении реалий Азербайджана до Франции и всей Европы. Нелегко преодолеть сопротивление армянского лобби для продвижения деятельности Фонда Гейдара Алиева во Франции. Но мы стараемся изо всех сил", - сказала Гуле.