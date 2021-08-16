Азербайджан будет представлен на международной оборонной выставке IDEF-2021 в Турции
БАКУ /Trend/ - Азербайджан будет представлен на международной оборонной выставке IDEF-2021 в Стамбуле, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на азербайджанское минобороны.
По приглашению министра национальной обороны Турции Хулуси Акара министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов отправился в Турцию.
Гасанов ознакомится с вооружением, техникой и средствами военного назначения производства различных компаний на IDEF-2021.
В рамках визита главы минобороны Азербайджана в Турцию запланирован ряд встреч.
(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Распространенная Арменией информация о гибели азербайджанского военнослужащего в районе Гарагеля не соответствует действительности – минобороны
На пути к Пику Ленина – велопутешественник Рамиль Зиядов "взял" высоту в 6 100 метров над уровнем моря (ФОТО)
В Азербайджане с сегодняшнего дня соцуслугами могут воспользоваться только обладатели COVID-паспортов
Самолет с Президентом Афганистана Мухаммадом Ашрафом Гани не входил в воздушное пространство Таджикистана - МИД
Переправка оружия Арменией на территорию Азербайджана – это грубое нарушение трехстороннего заявления – американский эксперт
Глобальный медиа-конгресс, который пройдет в 2022 году в ОАЭ, станет исключительной платформой – вице-премьер ОАЭ