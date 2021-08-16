Азербайджан будет представлен на международной оборонной выставке IDEF-2021 в Турции

БАКУ /Trend/ - Азербайджан будет представлен на международной оборонной выставке IDEF-2021 в Стамбуле, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на азербайджанское минобороны.

По приглашению министра национальной обороны Турции Хулуси Акара министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов отправился в Турцию.

Гасанов ознакомится с вооружением, техникой и средствами военного назначения производства различных компаний на IDEF-2021.

В рамках визита главы минобороны Азербайджана в Турцию запланирован ряд встреч.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)