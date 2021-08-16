Еще 96 га освобожденных территорий Азербайджана очищены от мин и неразорвавшихся боеприпасов
БАКУ /Trend/ - В период с 9 по 14 августа от мин и неразорвавшихся боеприпасов очищены освобожденные территории Азербайджана площадью 96 гектаров, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на еженедельный отчет Агентства Азербайджана по разминированию.
В указанный период в Тертерском, Агдамском, Физулинском, Шушинском, Губадлинском, Джебраильском и Зангиланском районах были обнаружены 76 противопехотных и пять противотанковых мин, а также 194 неразорвавшихся боеприпаса.
(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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