Главы МИД Азербайджана и Турции обсудили миротворческую миссию своих стран в Афганистане

БАКУ /Trend/ - Главы МИД Азербайджана и Турции - Джейхун Байрамов и Мевлют Чавушоглу провели телефонный разговор.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу азербайджанского внешнеполитического ведомства, собеседники обсудили нынешнюю ситуацию в регионе и обменялись мнениями по повестке дня двустороннего сотрудничества.

Они также обсудили совместную деятельность турецких и азербайджанских миротворцев в Афганистане, текущее состояние миссии.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)