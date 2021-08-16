Президент Ильхам Алиев поздравил главу Индонезии с Днем независимости

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил президенту Индонезии Джоко Видодо поздравительное письмо по случаю Дня независимости.

"Уважаемый господин Президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана рад передать Вам и в Вашем лице дружественному индонезийскому народу самые искренние поздравления по случаю национального праздника Республики Индонезия – Дня независимости.

Азербайджано-индонезийские дружеские связи и сотрудничество имеют хорошие традиции. Верю, что мы и впредь будем прилагать совместные усилия для успешного продолжения наших основанных на взаимном доверии и поддержке отношений как на двусторонней, так и на многосторонней основе, в частности, в рамках Организации исламского сотрудничества и Движения неприсоединения.

В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, дружественной Республике Индонезия – постоянного мира и благосостояния", - говорится в поздравлении.