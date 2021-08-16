Если Армения не откажется от реваншистских шагов, то ее положение усугубится – азербайджанский депутат

БАКУ /Trend/ - В интервью телеканалу CNN Türk Президент Азербайджана Ильхам Алиев озвучил крайне серьезные послания и новые идеи в связи отношениями Азербайджана с Арменией и другими соседними странами после 44-дневной войны и разъяснением реальной ситуации в Карабахе. Стало ясно, что Азербайджан на самом деле предлагает Армении выход из сложившейся ситуации и дорожную карту. В частности, открытие Зангезурского коридора поможет Армении спастись от изоляции.

Об этом в понедельник сказал Trend председатель партии «Великое спасение», депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Фазиль Мустафа.

Он отметил, что Президент Ильхам Алиев подчеркнул значимость стран, которые поддержали Азербайджан в этой войне, в частности, депутат сказал, что отношение и безоговорочная поддержка таких стран, как Турция и Пакистан, стали существенным фактором, и Азербайджан считает эту помощь очень важной в достижении победы.

«С другой стороны, в интервью глава государства открыто выразил свое отношение к позиции Москвы по этому вопросу, заявив, что Россия – наш сосед. Мы поддерживаем добрососедские отношения на высоком уровне и осуществляем взаимное сотрудничество. Но Россия и Армения союзники, поэтому азербайджанская сторона ожидает, что Россия предпримет определенные шаги для решения некоторых вопросов, которые остаются открытыми после заявления от 10 ноября», – сказал Фазиль Мустафа.

По его словам, Азербайджан безоговорочно выполнил условия, изложенные в заявлении от 10 ноября прошлого года, в том числе обеспечил открытие Лачинского коридора. «Точно так же Армения должна выполнить взятые на себя обязательства. Здесь также важна роль России, и миротворческий контингент должен действовать более активно в этом процессе и в какой-то мере побудить Армению выполнить положения заявления», – сказал он.

Депутат подчеркнул, что глава государства особо отметил тот факт, что отношения Азербайджана с другими соседними странами основаны на взаимовыгодном сотрудничестве.

«В целом был затронут и еще один важный вопрос. В нашем обществе бытует мнение в духе "Россия вооружает Армению, готовит ее к войне". Президент Азербайджана более оригинально разъяснил эту идею. Он подчеркнул, что Россия до войны бесплатно передала Армении вооружения на миллиарды долларов, часть которых сейчас демонстрируется в качестве музейных экспонатов в нашем Парке военных трофеев. Это означает, что в нынешней ситуации российское вооружение Армении никак не поможет, так как потенциал Азербайджана намного выше, чем у Армении. Поэтому Азербайджан подчеркивает важность мирного решения этого вопроса, считая установление стабильности в регионе одним из главных приоритетов», – сказал Фазиль Мустафа.

Он добавил, что этими высказываниями Президент Ильхам Алиев на самом деле обозначил открытую позицию Азербайджана в отношении соседних стран: «Данный вопрос важен для развития региона, поэтому мы позволили этим странам пересмотреть свои позиции. В частности, безответственные заявления министра обороны Армении и призывы армянской элиты в этом направлении, по сути, влекут эту страну к трагедии, которую ей будет сложно преодолеть. Если Армения не откажется от реваншистских шагов, то ее положение еще больше ухудшится».

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)