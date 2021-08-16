Азербайджанская армия не открывает огонь по мирным жителям – Минобороны

БАКУ /Trend/ - Министерство обороны Азербайджана опровергло сообщения армянской стороны о якобы имеющем место обстреле азербайджанской армией населенных пунктов Армении и проживающего там населения.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на военное ведомство.

«Азербайджанские военнослужащие соблюдают принципы международного гуманитарного права и не ведут огонь по невоенным объектам и гражданскому населению», – отметили в ведомстве.