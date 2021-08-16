Президент Ильхам Алиев: Мехрибан ханум снимает на видео красивые пейзажи Кяльбаджара. Уверен, эти кадры будут очень интересны всем, кто их увидит (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Мехрибан ханум снимает на видео красивые пейзажи Кяльбаджара. В пути мы наблюдаем красивую природу Азербайджана. Уверен, эти кадры будут очень интересны всем, кто их увидит.

Об этом, как сообщает Trend, в частности сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе поездки в Кяльбаджарский и Лачинский районы. Кадрами из поездки на на своей официальной странице в Instagram поделилась Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева.