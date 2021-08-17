Президент Ильхам Алиев: На протяжении 30 лет армяне только эксплуатировали наши земли, грабили природные ресурсы, разрушали дома (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - На протяжении 30 лет армяне только эксплуатировали наши земли, грабили природные ресурсы, разрушали дома.

Об этом, как сообщает Trend, в частности сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе поездки в Кяльбаджарский и Лачинский районы. Кадрами из поездки на на своей официальной странице в Instagram поделилась Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева.