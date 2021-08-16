Президент Ильхам Алиев: Дорогу из Кяльбаджара в Басаркечяр можно считать военным трофеем (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Дорогу из Кяльбаджара в Басаркечяр можно считать военным трофеем.

Об этом, как сообщает Trend, в частности сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе поездки в Кяльбаджарский и Лачинский районы. Кадрами из поездки на на своей официальной странице в Instagram поделилась Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева.

Глава государства отметил, что армяне в период оккупации построили дорогу из Басаркечяра в Кельбаджар - в качестве альтернативы Лачинскому коридору. "Теперь мы пользуемся этой дорогой. Армяне ее лишились. Поэтому эту дорогу также можно считать военным трофеем", - добавил Президент Ильхам Алиев.