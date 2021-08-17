Президент Ильхам Алиев: Мы вернулись на земли предков, уничтожив армянскую армию, разбив голову армянскому фашизму

БАКУ/Trend/ - Полагаясь на своих иностранных покровителей, они делали это на протяжении 300 лет и хотели сохранить это еще 30 лет.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев во время визита в Кяльбаджарский район Азербайджана 16 августа.

«Они считали, что эта политика принесет им выгоду. Считали, что Азербайджан не будет освобождать свои земли военным путем. Считали, что кто-то нас остановит, что их покровители будут, как говорится, влиять на нас, оказывать давление. Но они не знали, что азербайджанский народ живет одной целью – положить конец оккупации, изгнать врага с наших земель, чтобы мы вернулись на земли предков, и мы вернулись. Вернулись, уничтожив армянскую армию, разбив голову армянскому фашизму, наказав армянских палачей, отомстив за кровь наших шехидов. Вернулись, стоим сегодня здесь и будем стоять вечно!»- сказал Президент Ильхам Алиев.