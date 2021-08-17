Президент Ильхам Алиев: Прошу использовать настоящие названия этих мест - не Варденис, а Басаркечарский район, город Басаркечар

БАКУ/Trend/ - Прошу использовать настоящие названия этих мест - не Варденис, а Басаркечарский район, город Басаркечар.

Как передает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев во время церемонии поднятия государственного флага Азербайджана в Кяльбаджаре.