Президент Ильхам Алиев: После оккупации Кяльбаджара оккупация других земель стала уже неизбежной

БАКУ/Trend/ - После оккупации Кяльбаджара между Арменией и бывшей Нагорно-Карабахской автономной областью возникла прямая географическая связь и оккупация других земель стала уже неизбежной. Потому что власть НФА-Мусавата не уделяла внимания строительству армии, в армии не проводилось никаких реформ. Наоборот, они использовали все средства для того, чтобы ослабить армию.

Как сообщает Trend, об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, выступая 16 августа в городе Кяльбаджар на церемонии поднятия государственного флага.

Отметив, что земли попадали под оккупацию, а тандем НФА-Мусават для защиты своей пошатнувшейся власти бомбили Гянджу, Президент Азербайджана сказал: «Они взяли в плен азербайджанских солдат. Эти видеокадры имеются. Здесь армяне совершали геноцид, разоряли наши города. Посмотрите в каком состоянии находится Кяльбаджар, другие города. Они же, взяв в плен азербайджанских солдат, хотели укрепить свою власть. А когда увидели, что и это уже невозможно, бежали и спрятались, дезертировали на государственном уровне. Власть НФА-Мусавата, те, кто стоял во главе этой власти – дезертиры, предатели, трусы, изменники, и это настоящая правда».