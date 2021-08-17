Президент Ильхам Алиев: Разрушенные здания, мечети, раскопанные могилы - это сделали не какие-то инопланетяне, это сделали армяне
БАКУ/Trend/ - Один из армянских мифов был в том, что армяне якобы имеют древнюю историю, культуру и живут здесь среди «диких мусульман». Якобы они – очаг культуры на Кавказе, ее колыбель или последний оплот. Вот их культура. Смотрите на эти здания, раскопанные могилы, разрушенные мечети.
Как сообщает Trend, об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, выступая 16 августа в городе Кяльбаджар на церемонии поднятия государственного флага.
«Это сделали не какие-то инопланетяне, это сделали армяне. Причем не в период Первой Карабахской войны, а после нее, целенаправленно, как варвары, дикари, вандалы, по одному уносили кирпичи и камни и строили для себя хижины», - добавил глава государства.
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