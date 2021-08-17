ВС Армении подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии с разных направлений (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - 17 августа, с 10:55 до 14:20, подразделения вооруженных сил Армении с позиций в населенном пункте Араздейен Ведийского района из снайперских винтовок, автоматов и пулеметов периодически подвергали обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Гейдарабад Садаракского района Нахчыванской АР, сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

Кроме того, с 11:18 до 13:37 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в населенных пунктах Гейсу и Шишгая Чамбаракского района и на безымянных высотах периодически подвергали обстрелу из разнокалиберного оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенных пунктов Галакенд Гедабейского и Истису Кельбаджарского районов.

Ответным огнем обстрел противника был подавлен.

Потерь среди личного состава азербайджанской армии нет.

Оперативная обстановка контролируется подразделениями наших войск.