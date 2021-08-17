Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева на чаепитии в Кяльбаджаре (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ/Trend/ - 16 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили Кяльбаджарский и Лачинский районы.

Как сообщает Trend, Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева вместе пили чай за столом у реки Лев в Кяльбаджаре.

«Сегодня мы выпьем чай в стакане армуды на берегу реки Лев. Это еще раз показывает, что как бы ни старались армяне, они не смогли сломить волю нашего народа. Мы должны были вернуться сюда и вернулись. Они должны были уйти отсюда и ушли. Историческая справедливость была восстановлена, и мы не только вернулись в Кяльбаджар, который является, может быть, одним из красивейших районов нашей страны, но и уже реализуем наши планы по развитию Кяльбаджара. После этого тоже будут мероприятия. А пока давайте выпьем чай и насладимся природой. Да здравствует Азербайджан!» - сказал глава государства.