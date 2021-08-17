Возобновлена работа трёхсторонней Рабочей группы по Карабаху

БАКУ/Trend/- Заместитель Премьер-министра Азербайджанской Республики Шахин Мустафаев, Вице-премьер-министр Республики Армения Мгер Григорян и Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Алексей Оверчук возобновили работу трёхсторонней Рабочей группы, передает во вторник Trend со ссылкой на сайт правительства России.

«На состоявшемся 17 августа в Москве заседании стороны рассмотрели перспективы восстановления транспортных коммуникаций в регионе Южного Кавказа и обсудили ход дальнейшей работы, проводимой в рамках Заявления Президента Азербайджанской Республики, Премьер-министра Республики Армения и Президента Российской Федерации от 11 января 2021 года»,- говорится в сообщении.