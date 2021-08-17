Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в Нахчыванском направлении - минобороны
БАКУ /Trend/ - 17 августа с 17:45 до 20:33 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в населенном пункте Араздейен Ведийского района из снайперских винтовок, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия периодически подвергали обстрелу позиции Азербайджанской Армии в направлении населенного пункта Гейдарабад Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики.
Как сообщает Trend со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана, ответным огнем противник был подавлен.
Потерь среди личного состава Азербайджанской Армии нет.
Оперативная обстановка контролируется подразделениями наших войск.
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