Азербайджанские миротворцы обеспечивают безопасную эвакуацию граждан Франции из аэропорта Кабула (версия 2)

(первая версия в 13:50)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанские миротворцы в составе 120 человек совместно с силами Турции продолжают выполнять служебные обязанности для обеспечения безопасности международного аэропорта Кабула в Афганистане, сообщает в среду Trend.

Утром 17 августа азербайджанские миротворцы обеспечили безопасную эвакуацию из международного аэропорта Кабула более 100 сотрудников ООН и других международных организаций.

Кроме того, в настоящее время они обеспечивают эвакуацию порядка 100 граждан Франции, в спешке покидающих Афганистан и улетающих на родину.

Служба азербайджанских миротворцев в Афганистане – очередное доказательство приверженности Азербайджана глобальной безопасности, сказал депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Джавид Османов, комментируя во вторник Trend эвакуацию иностранных граждан из международного аэропорта Кабула.

«Франция выступила с очень предвзятой позиции в отношении Азербайджана, несмотря на то, что является одним из сопредседателей Минской группы ОБСЕ и участвовала в переговорах, а значит должна была сохранить нейтралитет. К большому сожалению, Франция выступила с однозначно проармянской позиции как в 44-х дневной Отечественной войне, так и в поствоенный период. Однако Азербайджан продолжает вносить свой вклад в международную безопасность.

Невзирая на предвзятую позицию Франции, Азербайджан продолжает демонстрировать приверженность международному праву. Поэтому азербайджанские миротворцы, неся службу в Афганистане, обеспечивают безопасную эвакуацию представителей ООН и других международных организаций. Тем самым Азербайджан вновь демонстрирует конкретную позицию. Весь мир видит поддержку, которую Азербайджан оказывает международной безопасности. Думаю, что правительство Франции в скором времени откажется от своей предвзятой позиции», – сказал депутат.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)