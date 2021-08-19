Провокация со стороны армянской армии налицо – российский миротворец

БАКУ /Trend/ - Провокация со стороны армянской армии налицо.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал российский военнослужащий из миротворческого контингента, временно размещенного на освобожденных территориях Азербайджана.

Его рассказ опубликован на Telegram-каналах.

«Я здесь вторая смена, то есть менял тех, кто зашел в Карабах в ноябре 2020-го. Армения была на грани проигрыша. Вообще, вся эта возня - один большой армянский крах. Операцию по переброске миротворческого контингента можно сравнить только с марш-броском в Приштину. Но только гораздо масштабнее. За неделю фактически перебросили без малого мотострелковую бригаду на штатной технике. С учетом, что в России транспортной авиации примерно на переброску ВДД и то в неполном составе. Контингент был выброшен фактически в голое поле. Это сейчас созданы отличные условия для существования, а тогда жили, где получится. Сразу встали на посты вдоль линии соприкосновения. Количество постов менялось, но, в принципе, не очень сильно. Сейчас контингент стоит на 29 постах. Положение противоборствующих сторон сейчас такое: азербайджанцы ведут себя уверенно на правах победителей. Армяне не могут смириться с проигрышем и всячески пытаются показать свою значимость, хотя и яйца выеденного не стоят», - пишет он.

«Очень часто стреляют на границе Армении и Азербайджана. Но если честно, то это все только для того, чтобы привлечь внимание ко всей ситуации и сорвать мирные переговоры по обозначению госграниц. Проанализировав все случившееся, можно сказать, что налицо провокация со стороны армянской армии. Практически все посты (в особенности в Лачинском коридоре) находятся на дорогах и развязках. Это, соответственно, досмотр машин и документов лиц, передвигающихся по территории Карабаха. Главная задача, чтобы на территорию несанкционированно не заехали иностранцы. В принципе, посты с этим справляются, но все-таки шесть месяцев - это немалый срок, и периодически солдаты начинают по мелочи косячить. Плюс досмотр машин иногда сюрпризы приносит», - отмечает он.

Что касается заминированных территорий, то российский миротворец подчеркивает, что такого количества минных полей он еще нигде не встречал.

«Причем армяне так спешно отступали, что на многие поля даже формуляры не оформлены. Вот и катается рота гуманитарного разминирования каждый день на очистку местности. Кстати, на одной из очисток «Урал» наехал на СВУ [самодельное взрывное устройство]. Как итог - водитель и старший машины отправлены в Россию с травмами средней тяжести. Оба целы, но тут их не оставили. Про местных могу сказать одно – они армяне… Раньше к нам относились доброжелательно, как я говорил, даже в магазинах очень часто денег даже не брали. Сейчас все поменялось. Мы - очень хороший источник дохода. Уровень жизни низкий. С учетом денежного довольствия и командировочных (17$ в сутки), военные могут себе позволить многое. Местные этим и пользуются, в местах, где выставлены посты, сразу же открылись магазины. Есть и непримиримые, которые считают, что мы их предали тем, что не ввязались в войну на стороне Армении.

По оружию - все как у всех. Единственное, что выдали всем - АК-12. Снаряга это стандартный Ратник. Даже и не знаю, есть ли смысл об этом рассказывать… Думаю, что нет. Из техники - БТР-82М, «Уралы», КАМАЗы. Вся техника 15 ОМСБр, которая заходила и обеспечивала ввод контингента. Отсюда и вытекает, что БТР начинают моросить.

По быту. Практически все посты (за исключением, одного или двух) и штаб группировки расположены в БМГ (блочно-модульные городки). Для меня, пехотинца, условия более чем достойные. Умывальники, душевые, спортзалы и даже баня в виде небольшой парилки в каждом модуле. Кормят не очень. Мои повара с батальона готовят на две головы выше», - пишет миротворец.