Инженерно-саперные подразделения ВС Азербайджана проводят тактико-специальные занятия (ФОТО/ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - В соответствии с утвержденным министром обороны планом боевой подготовки на 2021 год, проводятся тактико-специальные занятия с частями и подразделениями инженерных войск ВС Азербайджана, сообщает в четверг Trend со ссылкой на минобороны.
В ходе занятий для прохождения пехоты и боевой техники проделываются проходы в инженерных заграждениях, сооруженных условным противником на местности со сложным рельефом, подготавливаются колонные пути, наводятся мосты и переправы.
Военные инженеры успешно выполняют задачи, поставленные перед ними в ходе тактико-специальных учений.
(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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