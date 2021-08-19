Инженерно-саперные подразделения ВС Азербайджана проводят тактико-специальные занятия (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с утвержденным министром обороны планом боевой подготовки на 2021 год, проводятся тактико-специальные занятия с частями и подразделениями инженерных войск ВС Азербайджана, сообщает в четверг Trend со ссылкой на минобороны.

В ходе занятий для прохождения пехоты и боевой техники проделываются проходы в инженерных заграждениях, сооруженных условным противником на местности со сложным рельефом, подготавливаются колонные пути, наводятся мосты и переправы.

Военные инженеры успешно выполняют задачи, поставленные перед ними в ходе тактико-специальных учений.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)