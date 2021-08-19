Президент Ильхам Алиев: Мы пригласили корейские компании к участию в проектах, которые будут реализованы на освобожденных землях

БАКУ/Trend/ - Мы пригласили корейские компании к участию в проектах, которые будут реализованы на освобожденных землях.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи с делегацией во главе с председателем Национального собрания Республики Корея Пак Бён Соком 19 августа в Баку.

«Приветствую вас, добро пожаловать в Азербайджан. Уверен, что ваш визит будет очень успешным. Рад, что вы приехали в Азербайджан с большой делегацией, и уверен, что встречи, которые вы проведете в Баку, послужат развитию корейско-азербайджанских связей.

Наши страны объединяют дружеские связи, и в период независимости корейско-азербайджанские отношения всегда успешно развивались. Осуществлены взаимные официальные визиты высокого уровня и предприняты очень важные шаги для развития наших политических связей.

В то же время корейские компании участвуют в Азербайджане в различных сферах, реализуют различные проекты. Конечно, я уверен, что объем наших торгово-экономических связей в будущем еще больше возрастет. Мы пригласили корейские компании к участию в проектах, которые будут реализованы на освобожденных землях. Я уже неоднократно говорил, что в этих проектах будут участвовать компании из дружественных Азербайджану стран. Объем предстоящей работы очень большой. Мы должны восстановить территорию площадью 10 тысяч квадратных километров.

Конечно, есть хорошие возможности для развития наших межпарламентских связей, и сегодня вы проведете встречи в Милли Меджлисе Азербайджана. Уверен, что результаты встреч будут очень положительными и в итоге будет предпринят очередной успешный шаг, направленный на развитие наших отношений. Еще раз добро пожаловать», - сказал Президент Ильхам Алиев.