В Баку достигнуто большое развитие - председатель Национального собрания Республики Корея

БАКУ/Trend/ - Я живой свидетель того, что Баку невозможно узнать. В Баку достигнуто большое развитие.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал председатель Национального собрания Республики Корея Пак Бён Сок в ходе встречи с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым 19 августа в Баку.

«Господин Президент Ильхам Алиев, большое спасибо за то, что уделили драгоценное время и приняли нас. Прежде всего, хотел бы передать Вам приветствия Президента Республики Корея господина Мун Чжэ Ина. Господин Алиев, я высоко ценю то, что в период Вашей президентской деятельности в Азербайджане царит политическая стабильность, а также Азербайджан развивается с экономической точки зрения. Я очень рад тому, что посетил вас в такой важный год. Потому что в этом году исполняется 30 лет вашей независимости. Кроме того, в следующем году также исполняется 30 лет установлению дипломатических отношений между Азербайджаном и Кореей. Я приезжал в Азербайджан восемь лет назад в качестве заместителя председателя Национального собрания и встречался с Вами. За эти восемь лет Баку сильно изменился, развился. Я живой свидетель того, что Баку невозможно узнать. В Баку достигнуто большое развитие. Потенциал наших связей превышает нынешний уровень их развития», - сказал он.