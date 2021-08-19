Путин и Макрон обсудили Карабах

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон обсудили в четверг Карабах. Об этом сообщила пресс-служба Кремля по итогам телефонного разговора лидеров.

Путин и Макрон настроены на дальнейшую совместную работу по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе, прежде всего в рамках Минской группы ОБСЕ, сообщили в Кремле.

Как отметили в пресс-службе, российский президент по просьбе своего французского коллеги рассказал ему о ходе реализации трехсторонних заявлений РФ, Азербайджана и Армении по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года.

"Констатировано, что обстановка в регионе в целом стабильна, предпринимаются шаги по восстановлению экономических и транспортных связей на Южном Кавказе и обеспечению гуманитарных нужд населения. Выражен обоюдный настрой на дальнейшую совместную работу по различным аспектам нагорнокарабахского урегулирования, прежде всего - в Минской группе ОБСЕ", - говорится в сообщении Кремля.