Вооруженные силы Армении подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии на различных направлениях

БАКУ /Trend/ - С 17:24 19 августа до 00:25 20-го подразделения вооруженных сил Армении с позиций в населенных пунктах Ханазах Горийского района, Ашагы Загалы Басаркечарского района и Чинарлы Бердского района из стрелкового оружия периодически подвергали обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении населенных пунктов Джагазур - Лачинского, Истису - Кельбаджарского и Эсрик Джирдахан Товузского районов, передает в пятницу Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

"Кроме того, 20 августа, с 01:23, незаконными армянскими вооруженными отрядами на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, периодически подвергались обстрелу из стрелкового оружия позиции подразделений азербайджанской армии в районе населенного пункта Халфали города Шуша.

Ответным огнем обстрел противника был подавлен.

Потерь среди личного состава азербайджанской армии нет.

В настоящее время обстановка на указанных направлениях стабильная. Оперативная обстановка контролируется нашими подразделениями", - готорится в сообщении ведомства.