Омбудсмен Азербайджана направила международным организациям II часть отчета о политике ненависти Армении к азербайджанцам (версия 2)

(первая версия 10:18)

БАКУ /Trend/ - Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева подготовила и направила международным организациям вторую часть «Отчета о преступлениях и риторики ненависти в отношении азербайджанцев», сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Аппарат омбудсмена.

Первая часть отчета была распространена четвертого мая 2021 года.

Отчет направлен на информирование мирового сообщества о результатах политики ненависти в отношении азербайджанцев в Армении и за ее пределами во время первой и второй Карабахских войн, а также во время товузских событий в июле 2020 года, фактах использования риторики ненависти против азербайджанцев в армянском сегменте социальных сетей.

При подготовке отчета была использована информация, полученная из достоверных источников и распространенная как в социальных сетях, так и в местных и зарубежных СМИ.

В отчете омбудсмен выражает обеспокоенность в связи с судьбами лиц, без вести пропавших во время первой Карабахской войны, неуважением политических и военных властей Армении к правам и свободам человека, непризнанием верховенства закона и призывает международные организации, национальные институты по правам человека положить конец таким действиям, которые могут привести к возникновению новых очагов конфликта.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)