Замминистра обороны Азербайджана примет участие в открытии "Международных армейских игр-2021" в Москве

БАКУ /Trend/ - Замминистра обороны Азербайджана - начальник Главного управления материально-технического снабжения генерал-лейтенант Низам Османов находится в Москве для участия в церемонии открытия соревнований "Международные армейские игры -2021", сообщает в понедельник Trend со ссылкой на минобороны.

Отметим, что в рамках "Международных армейских игр-2021" азербайджанские военнослужащие участвуют в "Танковом биатлоне" и конкурсе "Армия культуры" в России, "Кубке моря" - в Иране и конкурсе "Мастера артиллерийского огня" в Казахстане.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)