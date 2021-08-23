Замминистра обороны Азербайджана примет участие в открытии "Международных армейских игр-2021" в Москве
БАКУ /Trend/ - Замминистра обороны Азербайджана - начальник Главного управления материально-технического снабжения генерал-лейтенант Низам Османов находится в Москве для участия в церемонии открытия соревнований "Международные армейские игры -2021", сообщает в понедельник Trend со ссылкой на минобороны.
Отметим, что в рамках "Международных армейских игр-2021" азербайджанские военнослужащие участвуют в "Танковом биатлоне" и конкурсе "Армия культуры" в России, "Кубке моря" - в Иране и конкурсе "Мастера артиллерийского огня" в Казахстане.
(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)
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