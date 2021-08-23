Президент Ильхам Алиев поздравил Владимира Зеленского

Политика 23 августа 2021 14:30 (UTC+04:00)
Президент Ильхам Алиев поздравил Владимира Зеленского

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил президенту Украины Владимиру Зеленскому поздравительное письмо в связи с 30-летней годовщиной независимости Украины.

"Уважаемый господин Президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и в Вашем лице всему Вашему народу искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю 30-летия независимости дружественной Украины.

Азербайджано-украинские связи имеют глубокие исторические корни и добрые традиции. Вызывает удовлетворение то, что наши межгосударственные отношения, построенные на прочной основе, вышли на уровень стратегического партнерства.

Уверен, что наши двусторонние связи, опирающиеся на взаимное доверие и поддержку, тесное и плодотворное сотрудничество в различных сферах нашими совместными усилиями будут и дальше успешно развиваться и расширяться в соответствии с волей наших народов.

В столь знаменательный день еще раз сердечно поздравляю Вас, желаю крепкого здоровья, счастья и успехов в делах, дружественному народу Украины – постоянного спокойствия и благосостояния", - говорится в письме.

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