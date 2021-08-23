В иранском Энзели проведен осмотр территории, на которой состоится конкурс "Кубок моря" (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Судейская комиссия и члены команд, участвующие в конкурсе "Кубок моря", который состоится в иранском городе Энзели в рамках соревнований "Международные армейские игры -2021", осмотрели территорию, где будут выполняться задания, и учебно-тренировочное сооружение, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.
Судейская комиссия пояснила членам команд правила проведения конкурса, условия и правила безопасности в турах, провела первый инструктаж по другим организационным вопросам.
Также были определены задачи судов и связь на море, в том числе проведены навигационные и тактические подсчеты по заданиям конкурса.
Отметим, что конкурс начнется 25 августа. Команды будут соревноваться в трех турах.
(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)