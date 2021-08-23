Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении сотрудников МЧС, участвовавших в тушении лесных пожаров в Турции

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев 23 августа подписал распоряжение о награждении сотрудников Министерства по чрезвычайным ситуациям, участвовавших в тушении лесных пожаров в Турции.

Согласно распоряжению, для награждения сотрудников Министерства по чрезвычайным ситуациям, участвовавших в тушении лесных пожаров в Турции, из предусмотренного в государственном бюджете на 2021 год резервного фонда Президента Азербайджана МЧС выделяется один миллион манатов.

Минфину поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в этом распоряжении, Кабмину - решить вопросы, вытекающие из этого распоряжения.