Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении сотрудников МЧС, участвовавших в тушении лесных пожаров в Турции
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев 23 августа подписал распоряжение о награждении сотрудников Министерства по чрезвычайным ситуациям, участвовавших в тушении лесных пожаров в Турции.
Согласно распоряжению, для награждения сотрудников Министерства по чрезвычайным ситуациям, участвовавших в тушении лесных пожаров в Турции, из предусмотренного в государственном бюджете на 2021 год резервного фонда Президента Азербайджана МЧС выделяется один миллион манатов.
Минфину поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в этом распоряжении, Кабмину - решить вопросы, вытекающие из этого распоряжения.
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