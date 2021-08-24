Почему Западно-каспийский университет? (ВИДЕО)

Политика 24 августа 2021 10:27 (UTC+04:00)
Почему Западно-каспийский университет? (ВИДЕО)

Западно-Каспийский Университет объявляет прием в бакалавриат на 2021/2022 учебный год.

Перечень специальностей, по которым проводится прием:

Специальности бакалавриата.pdf

Получи образование, пользуясь льготами и стипендиями!

* Возможности обучения за рубежом

* Возможность получения двух дипломов

* Возможность получения образования на основе государственного заказа

* Разумная плата за обучение

* Возможность овладеть иностранными языками в совершенстве

* Современные и уникальные лаборатории

* Богатая библиотека с последними публикациями

* Возможность стажировки и трудоустройства в ведущих государственных учреждениях и частных компаниях

* Программы обмена: Мевлана и Эразмус

* Стартап-проекты

* Летние школы за рубежом

В Западно-Каспийском Университете студенты имеют возможность учиться на основе государственного заказа и на платной основе. Для абитуриентов, получивших высокие результаты на вступительных экзаменах и не сумевших поступить по государственному заказу, предусмотрены льготы на образование:

1) студенты, набравшие 601-700 баллов - бесплатное обучение в течение 4 лет

2) студенты, набравшие 551- 600 баллов - 70-процентная скидка (бесплатное обучение в течение 4 лет, если уровень английского языка на уровне Advanced)

3) студенты, набравшие 501-550 баллов - 50-процентная скидка (бесплатное обучение в течение 4 лет, если уровень английского языка на уровне Advanced)

4) студенты, набравшие 451-500 баллов - 30-процентная скидка (бесплатное обучение в течение 4 лет, если уровень английского языка на уровне Advanced)

5) студенты, набравшие 380-450 баллов - 20-процентная скидка

* После первого учебного года предоставленные льготы остаются в силе, если по итогам результатов каждого семестра средний балл студентов будет не ниже 81-го балла. Эти льготы распространяется на пункты 2, 3 и 4.

Стипендии, предназначенные для студентов с высокими баллами:

1) студенты, набравшие 450-500 баллов - 50 манат

2) студенты, набравшие 501-550 баллов - 80 манат

3) студенты, набравшие 551-600 баллов - 100 манат

4) студенты, набравшие 601-650 баллов - 150 манат

5) студенты, набравшие 651-700 баллов - 200 манат

* Стипендии будут пересчитываться в конце каждого семестра по результатам экзаменов в соответствии с внутренней стипендиальной программой Университета. Это также будет касаться студентов, обучающихся по государственному заказу, но не попадающих на стипендиальную программу из-за средних показателей успеваемости.

* При выборе специальностей, абитуриенты, указавшие на первых позициях специальности Западно-Каспийского Университета, в первом учебном году получат 10-процентную скидку на обучение.

Адрес: ул. Истиглалият, 31, Баку, Азербайджан

Телефон: +994 12 492 74 18

Электронная почта: [email protected]

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