Армения готова разблокировать региональные коммуникации с Азербайджаном - Пашинян

Армения готова разблокировать региональные коммуникации с Азербайджаном. Об этом, представляя парламенту программу нового правительства, заявил во вторник премьер-министр Никол Пашинян, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По словам Пашиняна, "как Армения через территорию Азербайджана должна получить дорогу в РФ и Иран, так и Азербайджан через территорию Армении должен получить дорогу для коммуникаций со своими восточными регионами (основной территории и Нахичевани)", - подчеркнул он.