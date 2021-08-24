Замминистра обороны Азербайджана принял участие в церемонии открытия «Армейских международных игр–2021» (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Находящийся с визитом в Москве заместитель министра обороны – начальник Главного управления материально-технического обеспечения Азербайджана генерал-лейтенант Низам Османов 23 августа принял участие в торжественном открытии «Армейских международных игр-2021», сообщает во вторник Trend со ссылкой на азербайджанское минобороны.

Замминистра встретился на военном полигоне Алабино с участниками конкурса «Танковый биатлон» и пожелал им успехов в состязаниях.

В павильоне Азербайджана на выставке, организованной в Доме дружбы в рамках «Армейских международных игр», Османов ознакомился с представленной литературой и различными экспонатами, отражающими национально - духовные ценности, и пожелал творческому коллективу успехов.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)