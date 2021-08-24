Президент Ильхам Алиев: В пределах своих возможностей и потенциала мы стремимся внести вклад в мир и безопасность

БАКУ/Trend/ - В пределах своих возможностей и потенциала мы стремимся внести вклад в мир и безопасность.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в ходе встречи с новоназначенным резидентом-координатором ООН в Азербайджане Владанкой Андреевой 24 августа в Баку.

«Наше активное взаимодействие с ООН началось в результате агрессии Армении, и в 1993 году были приняты известные резолюции Совета Безопасности. Это был очень позитивный шаг, очень обнадеживающий жест поддержки нас в связи с армянской агрессией. Требование немедленного, полного и безоговорочного вывода армянских войск с наших международно признанных территорий было очень важным политическим жестом Совета Безопасности. Однако, к сожалению, эти резолюции не были выполнены, и, как вы, наверное, знаете, я неоднократно поднимал вопрос об отсутствии механизма выполнения резолюций Совета Безопасности. В некоторых случаях резолюции выполняются за короткое время, в нашем же случае они вообще не были выполнены международными участниками. Особенно беспокоящим нас вопросом, который затруднялось понять азербайджанское общество, было то, что три из пяти принявших эти резолюции стран - постоянных членов Совета Безопасности были и все еще остаются сопредседателями Минской группы ОБСЕ. Они сами приняли эти резолюции. У них был мандат на то, чтобы создать возможность для реализации этих резолюций. Однако, к сожалению, за 28 лет Минская группа упустила много возможностей. Во многих случаях я поднимал вопрос о введении санкций против Армении. Потому что я думал, что это может быть способом предотвращения столкновения, войны. Мы хотели решить вопрос мирным путем. В прошлом году, всего за несколько дней до войны, выступая на Генеральной Ассамблее, я предупредил международное сообщество, сказав, что Армения готовится к войне. Это не было пропагандой, это был результат реального анализа поведения Армении в предвоенные месяцы. К сожалению, я оказался прав. Поэтому, если бы против Армении были вовремя введены санкции, если бы сопредседатели Минской группы, три ведущие страны мира использовали 5 процентов своего потенциала, чтобы убедить или заставить Армению отвести свои оккупационные силы, то войны не произошло бы. Следовательно, ответственность за войну лежит не только на Армении, но и на тех, кто не может или не хочет заставить ее соблюдать международное право. В результате Азербайджан сам выполнил эти резолюции в рамках норм международного права. Мы восстановили справедливость, нормы международного права. Мы сами выполнили резолюции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Мы действовали, руководствуясь Уставом ООН. 51-я статья признает право каждой страны на самооборону. Таким образом, использовав все международные инструменты, мы восстановили свою территориальную целостность»,- сказал Президент Ильхам Алиев.