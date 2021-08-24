Президент Ильхам Алиев: Как председатель Движения неприсоединения мы играем важную роль в системе международных отношений

БАКУ/Trend/ - Как председатель Движения неприсоединения, крупнейшей после ООН международной организации, мы играем важную роль в системе международных отношений.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в ходе встречи с новоназначенным резидентом-координатором ООН в Азербайджане Владанкой Андреевой 24 августа в Баку.

«Азербайджан всегда был активным членом ООН. Около десяти лет назад мы при большой поддержке международного сообщества даже были избраны непостоянным членом Совета Безопасности. 155 стран поддержали нашу кандидатуру, что продемонстрировало международный авторитет и активную внешнюю политику Азербайджана. В период нашего двухлетнего председательства мы выдвинули инициативы по значимым вопросам и затронули важные глобальные вопросы, стоящие на повестке дня международного сообщества. А сейчас как председатель Движения неприсоединения, крупнейшей после ООН международной организации, мы играем важную роль в системе международных отношений и поддерживаем инициативы генерального секретаря ООН, в частности, в области борьбы с COVID. Как вам известно, в конце прошлого года по нашей как председателя Движения неприсоединения инициативе была проведена специальная сессия Генеральной Ассамблеи ООН, посвященная коронавирусу, что стало нашим вкладом в глобальную борьбу с этой болезнью. Также мы оказали помощь более чем 30 странам на национальном уровне. Мы оказали финансовую, гуманитарную помощь, делились вакцинами с нуждающимися в поддержке странами. Это демонстрирует нашу повестку дня как ответственного члена международного сообщества»,- отметил Президент Ильхам Алиев.

«Азербайджан всегда был активным членом ООН. Около десяти лет назад мы при большой поддержке международного сообщества даже были избраны непостоянным членом Совета Безопасности. 155 стран поддержали нашу кандидатуру, что продемонстрировало международный авторитет и активную внешнюю политику Азербайджана. В период нашего двухлетнего председательства мы выдвинули инициативы по значимым вопросам и затронули важные глобальные вопросы, стоящие на повестке дня международного сообщества. А сейчас как председатель Движения неприсоединения, крупнейшей после ООН международной организации, мы играем важную роль в системе международных отношений и поддерживаем инициативы генерального секретаря ООН, в частности, в области борьбы с COVID. Как вам известно, в конце прошлого года по нашей как председателя Движения неприсоединения инициативе была проведена специальная сессия Генеральной Ассамблеи ООН, посвященная коронавирусу, что стало нашим вкладом в глобальную борьбу с этой болезнью. Также мы оказали помощь более чем 30 странам на национальном уровне. Мы оказали финансовую, гуманитарную помощь, делились вакцинами с нуждающимися в поддержке странами. Это демонстрирует нашу повестку дня как ответственного члена международного сообщества»,- отметил Президент Ильхам Алиев.